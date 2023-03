John Wick 4 continua melhor tradição da franquia com Keanu Reeves

John Wick 4: Baba Yaga continua a melhor tradição da franquia estrelada por Keanu Reeves: fazer referências a clássicos de artes marciais.

As prévias liberadas do filme já mostraram o personagem titular lutando com nunchaku contra seus inimigos. Isso exemplifica a tradição da franquia em referenciar clássicos, no caso, um de Bruce Lee.

Previamente, no segundo filme, por exemplo, vemos John lutando contra seus oponentes em um salão de espelhos. Isso foi claramente planejado como uma homenagem ao confronto final de Bruce Lee contra o vilão Han (Shieh Kien) em Operação Dragão.

Já no terceiro filme, Parabellum, vemos os oponentes de John repetidamente o jogando através de inúmeras caixas de vidro e janelas.

Essa é uma homenagem ao filme Police Story: A Guerra das Drogas, de Jackie Chan, de 1985, especificamente a luta climática no shopping em que Chan e seu oponente acabam quebrando inúmeras janelas, caixas de vidro e espelhos.

Homenagem a Bruce Lee em John Wick 4

Com John Wick 4, restam poucas dúvidas de que essa é uma tendência intencional por parte do diretor Chad Stahelski.

Bruce Lee tornou o nunchaku famoso com o uso da arma em filmes como Operação Dragão, O Voo do Dragão, dentre outros.

De fato, os nunchaku são o cartão de visita de Lee, sinalizando a mudança da maré em suas cenas de luta. John Wick colocando as armas em uso no quarto filme é mais um tributo aos clássicos de artes marciais.

Como um dublê veterano com décadas de experiência em muitas disciplinas, as homenagens de Chad Stahelski às artes marciais não devem surpreender nos filmes de John Wick.

John Wick 4: Baba Yaga estreia em 23 de março no Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.