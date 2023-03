John Wick 4: Explicamos o final explosivo do filme

Alerta de spoilers

John Wick 4: Baba Yaga é o maior filme da franquia com Keanu Reeves e, sem dúvidas, um dos mais dramáticos. Dito isso, vamos mergulhar no que acontece no desfecho do longa-metragem.

“Com o preço por sua cabeça cada vez maior, John Wick leva sua luta contra a High Table de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, afirma a sinopse oficial de John Wick 4: Baba Yaga.

Além de Keanu Reeves (Matrix) no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld), Lance Reddick (American Horror Story) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Mostramos abaixo John Wick o que acontece no fim de John Wick 4. Confira!

Explicamos o final de John Wick 4

O final de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum apresentou John sendo baleado do lado do New York Continental Hotel por Winston Scott (Ian McShane) pelos crimes contra a Alta Cúpula.

No entanto, Winston continua sendo um dos aliados mais próximos de John, e sabe que ele foi resgatado e levado para a segurança pelo Rei de Bowery (Laurence Fishburne). John Wick 4 revela que John ainda está procurando redenção, e quer finalmente encontrar a paz depois de constantemente ter que matar pessoas para se manter vivo.

Infelizmente, a Alta Cúpula ainda está determinada a vê-lo morto. O poderoso líder da organização, Marquês Vincent de Gramon (Bill Skarsgård), colocou uma recompensa em sua cabeça, que só pode ser encerrada se John o substituir.

O filme mostra John procurando uma maneira de limpar seu nome, desafiando o lugar do Marquês na Alta Cúpula.

Um novo caminho de vingança

John tem caçado membros da Alta Cúpula no exterior, mas ele é informado de que não pode limpar seu nome porque foi excomungado.

Esta notícia chega num momento em que a sua casa está em perigo; Winston recebe a visita do Marquês, que destrói o Continental de Nova York, declara o local como excomungado e mata Charon (Lance Reddick). Marquis mais tarde contrata os assassinos Mr. Nobody (Shamier Anderson) e Caine (Donnie Yen) para rastreá-lo.

John procura refúgio no Continental de Osaka, mas os soldados de Caine e do Marquês invadem o local e matam seu gerente Shimazu Koji (Hiroyuki Sanada). Enquanto John era amigo de Koji no passado, a filha de Koji, Akira (Rina Sawayama), jura que sua dívida não foi paga.

Quando ele retorna a Nova York, John é informado por Winston que ele deve ganhar um assento na Alta Cúpula, desafiando o Marquês para um duelo em nome de uma família do crime.

John viaja para Berlim para solicitar um duelo em nome do sindicato Ruska Roma. Enquanto sua irmã adotiva Katia (Natalia Tena) ainda guarda rancor contra ele, John é capaz de ganhar a bênção da família depois de matar o membro sênior da Alta Cúpula Alemã, Killa (Scott Adkins). O encontro de Berlim também revela a amizade de John com Caine, que é forçado a trabalhar para o Marquês, a fim de poupar a vida de sua filha.

John é capaz de desafiar oficialmente Marquis para um duelo com Winston como seu segundo. O Marquês reivindica Caine como seu. A batalha está marcada para acontecer no Sacré-Cœur, onde duelarão com pistolas.

Em troca de seu envolvimento, Winston pede que, se John sair vitorioso, tanto ele quanto o New York Continental serão reintegrados.

A chegada de John a Paris é recebida com carnificina quando o Marquês aumenta o preço em sua cabeça, inspirando toda a cidade de assassinos a começar a caçá-lo.

Depois que John recebe vários ferimentos antes de ir para a igreja, ele não acredita que será capaz de chegar ao topo ao nascer do sol. Não chegar lá no momento marcado indicaria que ele concedeu o duelo. No entanto, Koji aparece na hora certa e ajuda John a chegar ao seu destino a tempo. Ele também poupa a vida do Mr. Nobody, que vai à igreja para assistir ao duelo.

O duelo final

Depois de vários tiros brutais, Koji dispara e quase mata John, que cai no chão. Antes que Koji possa dar o tiro mortal, o Marquês toma seu lugar para que ele possa executar pessoalmente John. No entanto, ele não percebe que John ainda não disparou sua arma. O protagonista mata o Marquês e vence oficialmente o duelo.

Winston é autorizado pela Alta Cúpula a ser reintegrado como o concierge do reconstruído New York Continental. John ainda está fatalmente ferido e desmaia nos degraus da igreja, parecendo estar morto.

Seu funeral é mais tarde realizado em Nova York enterrado ao lado de sua esposa Helen (Bridget Moynahan). Tanto Winston quanto o Rei Bowery prestam seus respeitos, Koji vai encontrar sua filha.

Vale apontar que o filme conta com uma cena pós-créditos – leia sobre ela, aqui.

Com Keanu Reeves no papel principal, John Wick 4: Baba Yaga está em exibição nos cinemas brasileiros.

