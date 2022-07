John Wick 4: Keanu Reeves contra todos nas primeiras cenas do filme

A Paris Filmes divulgou as primeiras cenas de John Wick 4, que mostram que a ação continua desenfreada no quarto filme da franquia.

No quarto capítulo da franquia, a vida do assassino não vai ser nada fácil, como foi visto no primeiro trailer do longa-metragem.

Em certo momento, é dito para John Wick que nem ele é capaz de matar todo mundo, mas ele certamente parece estar com a intenção de colocar isso à prova.

As cenas ainda mostram o personagem de Bill Skarsgard, conhecido por interpretar Pennywise em It: A Coisa.

Veja abaixo.

Mais sobre John Wick

John Wick é uma franquia de ação criada pelo roteirista Derek Kolstad, de propriedade da Lionsgate.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

A franquia começou com o lançamento de John Wick – De Volta Ao Jogo, em 2014, seguido por duas sequências, John Wick: Um Novo Dia Para Matar, em 2017, e John Wick 3: Parabellum, em 2019.

Todos os três filmes foram considerados sucessos de crítica e bilheteria.

Keanu Reeves retorna ao papel em John Wick 4, que estreia em 23 de março de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.