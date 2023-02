John Wick 4: Keanu Reeves treina com carros e nunchaku em vídeo insano

John Wick 4: Baba Yaga ganhou um vídeo insano de bastidores, que traz muitas cenas de ação que veremos no filme com Keanu Reeves.

Podemos ver Reeves treinando para as frenéticas cenas de ação do filme, além dele respondendo perguntas dos fãs.

O ator parece ter realmente aprendido a manusear o nunchaku e a dirigir enquanto atira, recarrega, e mais.

Confira, abaixo, o vídeo de John Wick 4: Baba Yaga.

Mais sobre John Wick 4

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco principal.

Com quase 3 horas de duração, o filme será o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga estreia em 23 de março no Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.