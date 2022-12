John Wick 4: Por que John e Winston são aliados de novo

A franquia John Wick é uma das sagas de ação que mais faz sucesso no cinema, com Keanu Reeves assumindo o papel do protagonista. O ator é muito conhecido por dar vida ao assassino.

No entanto, em John Wick 4, John e Winston, personagem de Ian McShane, serão aliados de novo. Mas, qual é o motivo da parceria? Explicamos o porquê.

“John Wick (Keanu Reeves) enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série”, diz a sinopse.

“Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, conclui a sinopse.

Com a direção de Chad Stahelski, o longa-metragem conta com as estrelas Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Laurence Fishburne, entre outros.

Grandes parceiros no novo filme

É uma grande surpresa ver Winston e John se unindo novamente no quarto filme, o que indica que ambos estão enfrentando uma grande ameaça (via ScreenRant).

A introdução do Marquês parece mudar a vida dos personagens, com o adversário dizendo que as coisas irão mudar e novas ideias vão aparecer.

As palavras do Marquês indicam que Winston pode estar com o domínio do Hotel Continental em cheque no novo longa-metragem. Por conta disso, John, Winston e Bowery King podem estar se unindo para derrubar um inimigo em comum.

Também pode haver outra razão para os personagens serem aliados novamente, já que o quarto filme deve destacar a situação difícil de Winston, com John entendendo seu lado.

John levou um tiro de Winston no final de John Wick 3, e não ficou claro se Wick foi traído pelo antigo aliado, ou foi uma jogada do personagem em manter as aparências.

John Wick 4 deve explicar o motivo do tiro, dando uma nova chance para o personagem finalmente derrubar a Alta Cúpula.

O trailer ainda parece confirmar que Winston nunca quis matar John no terceiro filme, e está ciente que é melhor ter Wick ao seu lado.

Wick, por sua vez, vai elevar sua luta contra a Alta Cúpula em um nível global, e precisará dos aliados certos para vencer.

Vai ser preciso fazer com que John deixe o passado de lado e não tenha mágoas de Winston, para que a parceria com ele seja realmente benéfica.

Keanu Reeves retorna ao papel em John Wick 4, que estreia em 23 de março de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.