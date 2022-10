John Wick 4 precisa deixar ESSA mania para trás

Para John Wick 4 funcionar para expandir a franquia, o longa precisa sair do ritmo de tempo super comprimida da franquia de Keanu Reeves.

Os filmes são protagonizados por Reeves no papel do protagonista, que é um ex-assassino que volta a ativa por conta da morte cruel de seu cachorrinho, o último presente que sua mulher lhe deu antes de morrer.

Continua depois da publicidade

Com o retorno de John Wick para sua antiga vida no submundo do crime, ele encontra muitos inimigos. Os ganchos no final de cada filme sempre aumentam seu desafio para o próximo. Agora, o 4º filme que chega em março de 2023 e deve trazer uma nova reviravolta.

No novo filme, John e o Rei de Bowery (Laurence Fishburne) se unem em suas vinganças contra a Alta Cúpula dos assassinos. No trailer vemos que pode ter um tempo um pouco maior do que estamos acostumados, entre John Wick 4 e seu antecessor.

Os sinais disso estão em John tendo se recuperado da queda do último filme, e tendo um tempo para treinar antes de enfrentar os inimigos.

Ter um período maior entre os filmes deve ser muito bom para a franquia, permitindo que a história tenha mais estrutura, pensando em preparar algo maior do que uma linha do tempo mais curta permite.

O curto período de tempo entre os filmes de John Wick não pode durar para sempre

A franquia John Wick tem o clima realmente frenético, não só na ação de cada filme, mas na linha do tempo da franquia como um todo, é como se a perseguição iniciada no primeiro longa só estivesse crescendo desde então, mas ainda é a mesma.

O final do primeiro filme leva ao início do segundo, que leva ao início do terceiro. Esse ritmo faz com que tudo que vimos até hoje na série, se passe ao longo de duas ou três semanas. E mesmo isso instigando a curiosidade da audiência, é um formato difícil de se sustentar no cinema.

Mesmo com suas habilidades lendárias em praticamente todos os tipos de lutas, métodos de matar e armas, o cansaço vai chegar ao protagonista em algum momento, já que John Wick está constantemente correndo e enfrentando novos inimigos.

Além disso, a queda do assassino no final do 3º filme não é algo que permite que John só levante pronto pra outra. E o período de tempo que essa recuperação agrega entre os filmes, também será útil para fortalecer as bases do universo da franquia.

Um salto temporal é tudo que John Wick precisa

Podemos afirmar que a franquia John Wick tem seus pontos fortes em dois alicerces, o primeiro sendo a ação eletrizante oferecida por um protagonista que bota medo nos seus inimigos apenas com a menção de seu nome.

Já a segunda é o universo dos assassinos que os filmes construíram, e este pilar é perfeito para a expandis a série para além de seu protagonista.

Com um tempo maior se passando entre a história de um filme e outro, nos permitiria ver os efeitos dos acontecimentos que vimos até aqui, tiveram no resto daquele universo. Além de dar tempo para o arco do protagonista ficar mais sólido, assim como de seus inimigos.

E aparentemente, John Wick 4 oferecerá justamente isso. Mesmo com todo o ódio do protagonista pela Alta Cúpula no final do 3º filme, é claro que John e o Rei de Bowery entendem a importância de tomar um tempo para se preparar e bolar uma estratégia de ataque. Isso aumentaria o impacto da batalha final entre eles e a Alta Cúpula.

Deixar o passado esfriar um pouco, para conseguir esquentar o futuro da franquia, é tudo que a história de John Wick 4 precisa fazer, além de nos presentear com algumas das melhores coreografias de luta do gênero.

John Wick 4 chega aos cinemas no dia 23 de março de 2023.

Sobre o autor Gabriel Soldeira