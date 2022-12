John Wick 4 prepara um final sombrio para a franquia

O novo filme de Keanu Reeves, John Wick 4, pode ser o encerramento da famosa saga estrelada pelo ator. O quarto longa-metragem está preparando, além disso, um final sombrio para a franquia.

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Continua depois da publicidade

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco principal.

Com o retorno de muitos astros conhecidos dos filmes anteriores, revelamos qual poderá ser o destino da saga após John Wick 4 (via ScreenRant).

Franquia de Keanu Reeves está em expansão.

O novo filme pode dar um “fim” ao assassino

Com três filmes de grande sucesso, a Lionsgate decidiu fazer mais um, além de um filme spin-off e uma série derivada.

No entanto, se John Wick 3 deixou uma coisa clara é que a Alta Cúpula não vai parar de ir atrás de Wick até ele estar morto. E esse pode ser o fim do famoso personagem.

É claro que, não será uma tarefa fácil matar um assassino treinado, que é, justamente, o protagonista do projeto. Porém, o trailer de John Wick 4 revelou que o Marquês de Gramont será um grande empecilho.

Wick poderia muito bem ser morto, o que iria desagradar muitos fãs, e isso não pode ser descartado. No entanto, o final sombrio que o novo filme parece preparar é o assassino sumindo do mapa após derrotar o Marquês de Gramont.

Dado tudo o que Wick sofreu na franquia até agora, terminar com o personagem morrendo não parece ser uma questão. Além disso, sua aparição no derivado Ballerina pode confirmar o destino do assassino após os eventos de John Wick 4.

John Wick 4 estreia em 24 de março de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.