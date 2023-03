John Wick 4 quebra recorde de maior bilheteria de estreia da franquia

John Wick 4 conquistou a maior bilheteria de estreia da franquia, arrecadando US$ 73,5 milhões neste fim de semana nos EUA, informou a Variety.

O filme original teve abertura modesta de US$ 14 milhões, o enquanto o segundo filme faturou US$ 30,4 milhões em seu primeiro fim de semana e o terceiro filme fez US$ 56,8 milhões.

John Wick 4 também alcançou a liderança nas bilheterias americanas, aniquilando Shazam! 2, que arrecadou apenas US$ 9,7 milhões.

No mercado internacional, John Wick 4 faturou mais US$ 64 milhões, totalizando US$ 137,5 milhões pelo mundo.

Keanu Reeves como John Wick

Mais sobre John Wick 4

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Com quase 3 horas de duração, o filme é o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga está em cartaz nos cinemas.

