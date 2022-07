John Wick 4: Sinopse indica luta contra grande ameaça

A sinopse de John Wick 4, novo filme de Keanu Reeves, indica luta global contra uma grande ameaça.

No quarto capítulo da franquia, a vida do assassino não vai ser nada fácil, como foi visto no primeiro trailer do longa-metragem.

O personagem estará enfrentando a High Table mais uma vez, porém em um alcance ainda maior, além dos Estados Unidos, indo até França, Alemanha e Japão (via Collider).

“John Wick (Keanu Reeves) enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série.

Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a High Table de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, conclui a sinopse.

Mais sobre John Wick

John Wick é uma franquia de ação criada pelo roteirista Derek Kolstad, de propriedade da Lionsgate.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

A franquia começou com o lançamento de John Wick – De Volta Ao Jogo, em 2014, seguido por duas sequências, John Wick: Um Novo Dia Para Matar, em 2017, e John Wick 3: Parabellum, em 2019.

Todos os três filmes foram considerados sucessos de crítica e bilheteria.

Keanu Reeves retorna ao papel em John Wick 4, que estreia em 24 de março de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.