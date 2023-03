John Wick 4 tem a maior bilheteria de abertura da franquia

John Wick 4 quebrou recorde de melhor abertura da franquia.

Segundo o Deadline, o filme arrecadou US$ 29,4 milhões em seu primeiro dia de exibição nos EUA nesta sexta-feira (24), ultrapassando os US$ 22,6 milhões de John Wick 3, até então a maior bilheteria de abertura da saga.

Estima-se que John Wick 4, o último filme do assassino, vai faturar US$ 70,6 milhões em seu primeiro fim de semana, estabelecendo, assim, outro recorde, o de maior bilheteria de estreia da franquia.

Keanu Reeves como John Wick

Mais sobre John Wick 4

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Com quase 3 horas de duração, o filme é o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga está em cartaz nos cinemas.

