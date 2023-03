John Wick 4 tem um final feliz? Keanu Reeves responde

John Wick 4: Baba Yaga chegou aos cinemas e traz Keanu Reeves de volta à pele do assassino titular. Será que ele finalmente tem um final feliz nesse filme? O ator respondeu.

Como visto no primeiro filme, tudo é arrancado do personagem em um piscar de olhos e, de acordo com o ator por trás de Wick, o personagem pode nunca encontrar a paz.

O ComicBook perguntou a Keanu Reeves como é a felicidade para Wick e o ator disse que ela não existe.

“Eu acho que teria que ser um filme de fantasia, porque sua esposa estaria viva e eles poderiam viver felizes para sempre”, disse Reeves.

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco principal.

Com quase 3 horas de duração, o filme será o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga está em exibição nos cinemas.

