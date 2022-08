John Wick com vampiros: Conheça o novo filme de ação da Netflix

Desde que John Wick deu um novo fôlego à carreira de Keanu Reeves, começamos a ver mais filmes de ação ao mesmo estilo, como é o exemplo de Atômica, Kate e o recente Trem Bala. Agora, é Dupla Jornada que chega à Netflix com uma pegada similar, mas com um adendo: o longa-metragem é sobre vampiros.

Basicamente o que vemos no lançamento é Jamie Foxx de camisa havaiana e Snoop Dogg como cowboy massacrando centenas de vampiros com espadas, espingardas e tudo que têm direito.

A trama gira em torno de um pai trabalhador (Foxx), que somente quer dar uma boa vida à sua filha de oito anos, trabalhando com limpeza de piscinas. Mas tudo é uma fachada para sua verdadeira ocupação: caçar e matar vampiros.

Jamie Foxx interpreta Bud Jablonski. Recém-divorciado e tentando sustentar sua filha Paige (Zion Broadnax) e sua ex-esposa Joss (Meagan Good), Bud mal consegue ganhar a vida na Califórnia.

Mas enquanto todos acreditam que ele é apenas um humilde limpador de piscinas, Bud é secretamente um caçador de vampiros, que é pago pelos dentes que ele coleciona. Quanto mais raro o tipo de vampiro, e há toda uma classificação para as criaturas, e melhor a condição dos dentes, mais ele ganha.

O único problema é que os trabalhos que realmente pagam bem são da União, uma federação global de caçadores de vampiros, que expulsou Bud anos atrás.

Em razão disso, ele vende por fora e quando sua ex anuncia planos de se mudar com Paige para a Flórida, Bud enfrenta uma janela de três dias para gerar dinheiro suficiente para ela manter sua casa em Los Angeles.

Foxx, que também produziu o filme, captura perfeitamente a energia de um pai não convencional, carismático e operário, aponta o AV Club.

Dupla Jornada traz ação desenfreada

A produção ainda conta com muitos discursos expositivos — alguns entregues com mais habilidade do que outros, todos eles construindo um mundo que sugere ambições para uma franquia em potencial, tal qual John Wick.

Os roteiristas Shay Hatten e Tyler Tice fazem referência a um boom de caça de vampiros em Paris, e imagina-se que o misterioso chefe vampiro El Jefe pode ser explorado mais tarde. E embora não vejamos como Bud entrou nessa sua linha de trabalho atual, é claro que a União já existe há algum tempo.

É uma trama de vampiros convincentemente de baixo risco, que acaba sendo mais sobre uma vingança pessoal do que qualquer plano de fim de mundo.

Embora não seja exatamente uma trama emocionante, é refrescante ver um filme de vampiro que não gira em torno de uma profecia, uma cura ou apagar o Sol.

Dupla Jornada não reescreve nem o subgênero de filmes sobre vampiros, tampouco as regras dos filmes de ação, mas consegue unir os dois de forma divertida, com muita adrenalina, deixando o espectador com um sorriso no rosto.

Dupla Jornada já está disponível na Netflix.

