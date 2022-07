John Wick: Derivado terá roteirista ganhadora do Oscar

O universo de John Wick continua em expansão, com dois projetos acompanhando a saga do assassino interpretado por Keanu Reeves, a série, prelúdio O Continental e o derivado Ballerina.

Anunciado oficialmente na CinemaCon 2022, Ballerina iniciará as filmagens no verão americano deste ano. A direção será de Len Wiseman (Anjos da Noite), e uma grande adição foi realizada no filme protagonizado por Ana de Armas.

Durante uma entrevista da Elle, a atriz revelou que uma roteirista oscarizada será responsavel pelo projeto: “Foi muito importante para mim, contratar uma roteirista, porque até aquele momento, quando me envolvi no projeto, era apenas o diretor, Len Wiseman, e outro cara. E eu fiquei tipo, ‘Isso não vai funcionar.’ Então eu entrevistei, tipo, cinco ou seis escritoras. Contratamos a Emerald Fennell, da qual eu estava muito orgulhosa.”

Emerald Fennel é diretora e roteirista de Bela Vingança, o filme venceu na categoria de melhor roteiro original no Oscar de 2021, na matéria do We Got This Covered, também relata como Ana de Armas desempenha um papel funcional na produção, ao contribuir na escolha da roteirista.

Ana de Armas em 007: Sem tempo para morrer

Jhon Wick 4 e o futuro da franquia

Detalhes sobre o enredo estão sendo mantidos em segredo. No entanto, sabe-se que John Wick 4 contará com vários novos personagens.

O terceiro filme da franquia mostrou John Wick lutando para sair de Nova York, quando um contrato de 14 milhões de dólares faz dele o alvo dos maiores assassinos do mundo.

Além do quarto filme e o derivado com Ana de Armas, a franquia contará com O Continental com grande elenco e orçamento milionário.

John Wick 4, com Keanu Reeves, chega aos cinemas em 24 de março de 2023

