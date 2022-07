John Wick teria ator bem mais velho antes de Keanu Reeves aceitar o papel

John Wick se tornou uma saga de filmes de ação popular, e levando Keanu Reeves para outro personagem icônico da cultura pop, mas antes de o astro ser o rosto por trás do assassino, o roteiro original tinha a intenção de um ator bem diferente de Reeves.

O roteiro original de John Wick tinha o personagem aos 75 anos e o comparou com Clint Eastwood ou Harrison Ford, em vez de Keanu Reeves.

“O protagonista era um homem de setenta e cinco anos, vinte e cinco anos depois de se aposentar. Foi a diversão de assistir Clint Eastwood arrasar. Eu pensei, Ok, provavelmente há um ou dois nomes com os quais você poderia fazer isso: Clint Eastwood, Harrison Ford. Fora isso, não tenho certeza de como montei esse filme. Mas o tom do roteiro de John Wick era subversivo e muito divertido. Tem uma linha emocional muito clara e uma ótima premissa para um filme de ação.” Disse o produtor dos filmes Basil Iwanyk diz ao Entertainment weekly.

O produtor explica que o tom da história foi o fator decisivo, tornando a idade do ator que interpretou o personagem menos um fator, tornando a efetivação do projeto pela Lionsgate.

O roteiro do primeiro filme foi escrito por Derek Kolstad antes de ser produzido pela Lionsgate e ter alterações, o roteirista disse que se encontrou com astro, para falar sobre o roteiro, e eles passaram dois meses adequando à idade do ator, como reporta a matéria do ScreenRant.

Keanu Reeves tem intenções em interpretar uma versão mais velha de um personagem icônico da cultura pop.

Keanu Reeves retorna para o quarto filme da franquia de ação.

John Wick é uma franquia de ação criada pelo roteirista Derek Kolstad e de propriedade da Lionsgate.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

A franquia começou com o lançamento de John Wick – De Volta Ao Jogo em 2014, seguido por duas sequências, John Wick: Um Novo Dia Para Matar em 2017 e John Wick 3: Parabellum em 2019.

Todos os três filmes foram considerados sucessos de crítica e bilheteria.

Keanu Reeves retorna ao papel em John Wick 4.

