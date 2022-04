Johnny Depp lamenta não ter um “adeus adequado” em Piratas do Caribe

O papel mais conhecido de Johnny Depp é o de Capitão Jack Sparrow, da franquia Piratas do Caribe. Mas, envolvido em tantas polêmicas, o ator pode nunca ter uma despedida adequada como o personagem.

Depois de dizer que não retornaria para Piratas do Caribe nem se recebesse uma fortuna, Johnny Depp comentou em um novo depoimento durante o seu julgamento por difamação contra Amber Heard que lamenta não ter recebido a oportunidade de ter um “adeus adequado” como Capitão Jack Sparrow em Piratas do Caribe, de acordo com a Variety.

“Meu sentimento era que esses personagens deveriam poder se despedir adequadamente. Existe uma maneira de terminar uma franquia como essa.”

“Eu planejava continuar até que chegasse a hora de parar.”

Franquia popular com Johnny Depp

Johnny Depp também disse que, inicialmente, havia sido consultado quanto a uma possível história para uma nova continuação de Piratas do Caribe.

No entanto, depois que todas as controvérsias começaram a surgir, ele nunca mais recebeu nenhuma ligação da Disney quanto ao seu papel de Capitão Jack Sparrow.

Curiosamente, também durante o julgamento por difamação contra Amber Heard, foram reveladas mensagens que Johnny Depp enviou para o seu empresário em 2015, nas quais ele reclamava da qualidade do roteiro de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar e indicava frustração com os rumos da franquia.

