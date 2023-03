Jon Hamm, de Mad Men, é escalado para novo Meninas Malvadas

Jon Hamm, astro de Mad Men, se juntou ao elenco do filme musical de Meninas Malvadas, informou o THR. O ator fará o papel do treinador de ginástica Carr, que também é um incompetente professor de educação sexual.

Além de Hamm, também estão no elenco principal Angourie Rice, Auli’i Cravalho, Jaquel Spivey, Reneé Rapp e Jenna Fischer.

O novo Meninas Malvadas é uma adaptação musical da peça da Broadway, que está sendo produzida para a Paramount+.

Mais sobre o musical de Meninas Malvadas

Meninas Malvadas – tanto o filme original quanto o musical – segue a adolescente Cady Heron, que se muda da África com seus pais cientistas para os subúrbios de Illinois, onde é arrastada pela dinâmica da hierarquia social de sua nova escola.

Ela se envolve com um grupo popular conhecido como The Plastics. Lindsay Lohan e Rachel McAdams estrelaram o filme original, que arrecadou US$ 128 milhões nas bilheterias globais e, desde então, alcançou o status de filme cult para adolescentes.

Angourie Rice interpretará Cady, originalmente interpretada por Lohan, com Reneé Rapp reprisando seu papel da Broadway como Regina (interpretada por McAdams no filme).

Lorne Michaels retornará para produzir o novo longa, com a roteirista original de Meninas Malvadas e estrela Tina Fey, que também escreveu o show da Broadway.

Fey ainda escreverá o roteiro do filme musical, com música de Jeff Richmond e letras de Nell Benjamin. Samantha Jayne e Arturo Perez Jr. estão escalados para dirigir.

Ainda não há data de estreia para o musical de Meninas Malvadas.

