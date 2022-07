Jonathan Majors fala sobre a importância de Kang como vilão

Jonathan Majors foi apresentado como Aquele que permanece na série Loki do Disney+. A variante de Kang apresentou o conceito do clássico vilão da Marvel, que será o antagonista de Homem Formiga: Quantumania e Vingadores: Dinastia de Kang.

O super-vilão é o sucessor do Thanos, como grande rival central das próximas fases da Marvel Studios, além de participar das próximas produções do MCU, o personagem poderá ser desenvolvido na segunda temporada de Loki.

Em recente entrevista com o ET Canada na San Diego Comic Con, Majors falou sobre o sentimento de interpretar Kang.

“É legal. Você sabe, a coisa toda é de significado cultural. E então, ser oficialmente escalado para o papel, o que quer que isso signifique, é realmente humilhante. Você sabe, você só quer começar a trabalhar, você só quer ver o roteiro e começar, sabe? Começar e falhar e errar e você sabe, memorizar as falas e fazer todas as coisas que eu queria fazer desde que eu era um garotinho no Texas.” (via ScreenRant)

Estátua de Kang na AVT no episódio final da primeira temporada de Loki

Mais sobre Loki no Disney+

A primeira temporada de Loki abriu o multiverso na Marvel. O segundo ano deve continuar a aventura por esta nova realidade no Disney+.

Tom Hiddleston, o Loki, está confirmado para voltar. O mesmo vale para Gugu Mbatha-Raw, como Ravonna Renslayer; Owen Wilson como Mobius; e Sophia Di Martino no papel de Sylvie.

Eric Martin será o roteirista da segunda temporada. Justin Benson‎‎ e ‎‎Aaron Moorhead serão os diretores, substituindo a cineasta Kate Herron.

Loki tem uma temporada no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming

