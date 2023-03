Jonathan Majors, o Kang, reage às críticas negativas de Homem-Formiga 3

Jonathan Majors, o Kang de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, foi aclamado por seu papel no filme, mas o mesmo não aconteceu com o longa, amplamente criticado. Homem-Formiga 3 chegou a receber uma das piores notas da história dos filmes da Marvel no Rotten Tomatoes, de 48%, e o ator agora deu sua opinião sobre as terríveis críticas.

“Isso não muda como eu me vejo, ponto final. São todos dados”, disse Majors ao podcast do IndieWire sobre as críticas negativas.

Continua depois da publicidade

Segundo Majors, os críticos de cinema “são apenas pessoas. Eles têm uma opinião. Você sempre tem uma opinião”. Ele acrescenta: “Eu não sou nenhum tolo. Eu sei que são pessoas que estão escrevendo. Estes não são meus professores de Yale ou meus professores de teatro. São pessoas que têm filhos e têm uma perspectiva, têm uma educação religiosa ou não. Eles moram nesta cidade, ou querem ser vistos assim ou não querem ser vistos assim”, disse ele, afirmando ainda que “se você é um crítico em certo nível, provavelmente o conheço e entendo sua política”.

Homem-Formiga e a Vespa no novo filme do MCU

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que explora mais sobre o Reino Quântico.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.