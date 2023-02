Jonathan Majors, o Kang, responde aos fãs decepcionados com Homem-Formiga 3

Após Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania receber reações mistas tanto do público quanto da crítica, o ator Jonathan Majors, intérprete de Kang no filme, reagiu às críticas dos fãs do MCU.

A reação do ator veio após o longa ter tido a maior queda de bilheteria da história da Marvel do primeiro para seu segundo fim de semana. Em entrevista ao The Wrap, Majors disse que: “Respeito muito os fãs do MCU e os fãs de quadrinhos”, mas que “haters vão vir”.

“Se você está fazendo algo certo, você sabe, você terá oposição, e tudo bem”, continuou. “Mas não estou na internet ou nas ruas onde posso sentir essa oposição. Portanto, meu trabalho é atuar com o coração aberto, da forma mais ousada e corajosa possível. E estou levando os quadrinhos em consideração, também estou mantendo o público em mente enquanto atuo. E é um bom acordo isso, há muito para mim e para a equipe e família do MCU. E espero que tudo isso atinja um tom de universalidade. E isso nos dá, você sabe, o molde para Kang e como sigo em frente com ele”, finalizou.

Homem-Formiga e a Vespa no novo filme do MCU

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que explora mais sobre o Reino Quântico.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

