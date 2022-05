Julgamento de Amber Heard e Johnny Depp revela spoilers de Aquaman 2

O julgamento por difamação de Amber Heard e Johnny Depp continua e, agora, tivemos outra surpresa inesperada: spoilers da trama de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

De acordo com o Comic Book, Kathryn Arnold, ex-produtora de Hollywood que, hoje, trabalha como consultora na indústria do entretenimento, testemunhou a favor de Amber Heard, apoiando as alegações da estrela de que ela teve o seu papel reduzido em Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) por causa das polêmicas de suas batalhas na justiça contra Johnny Depp.

O inusitado é que, durante a sua declaração, Kathryn Arnold acabou revelando diversos spoilers do enredo de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

Não são revelações tão importantes, mas se você não quer saber nada sobre esses spoilers, então não continue lendo.

Pois bem: em seu depoimento, Kathryn Arnold disse que, quando Amber Heard leu a primeira versão do roteiro de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2), notou que a sua personagem, Mera, tinha uma grande participação na trama, aparecendo em grandes cenas de ação, principalmente no terceiro ato.

No entanto, ela ouviu de seus agentes que o seu papel poderia ser reduzido e, quando recebeu uma nova versão do roteiro, percebeu que as coisas não estavam como antes.

Nesta nova versão, Aquaman e Mera têm um filho, o que faz com que Mera permaneça em um hospital durante a maior parte do enredo.

A personagem, basicamente, aparece apenas em algumas cenas do começo e do terceiro ato de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

Além disso, as suas principais cenas de ação teriam sido completamente cortadas.

Isso teria surpreendido Amber Heard, já que ela passou por um longo treinamento para se preparar para as gravações.

Existe um rumor de que Amber Heard aparece como Mera por menos de 10 minutos em Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2), o que, agora, parece verdadeiro.

Esse não é o único lado da história, no entanto.

Foi relatado que o presidente da DC Filmes, Walter Hamada, será chamado como testemunha para dizer que Amber Heard não sofreu qualquer tipo de reação negativa dentro da Warner Bros. por conta de suas batalhas na justiça com Johnny Depp.

É esperado que ele apresente outro motivo para a redução do papel de Mera em Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2), caso essa redução realmente tenha acontecido da maneira que foi dita.

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) chega aos cinemas em 17 de março de 2023.

