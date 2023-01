JUNG_E: Explicamos o final da ficção científica da Netflix

JUNG_E é a nova ficção científica da Netflix. O filme é de ninguém menos que Sang-ho Yeon, de Invasão Zumbi e Profecia do Inferno. Vamos ver agora tudo sobre o desfecho desse novo longa-metragem.

Jung_E se passa no ano de 2194. A Terra não é mais habitável por causa das mudanças climáticas, então os humanos migraram para o espaço e construíram abrigos nas estrelas.

Tais assentamentos são divididos em dois grupos que acabam se envolvendo em uma guerra civil por muitas décadas. Então, para acabar com a guerra, uma empresa de desenvolvimento de IA (inteligência artificial) militar tenta criar a maior IA de combate clonando o cérebro de um soldado lendário em um projeto chamado JUNG_E.

A partir daqui vamos entrar em território repleto de spoilers, portanto prossiga se não ligar para eles, ou se já tiver assistido o filme.

Entenda o final de JUNG_E

Depois que Yun Seo-hyun descobre que o projeto JUNG_E será cancelado desde que a Adrian Republic e a Allied Force chegaram a um acordo para acabar com a guerra, ela fica triste porque todo o seu trabalho duro foi desperdiçado.

O presidente da Kronoid diz a ela para encerrar o projeto de IA de combate, porque a empresa agora se concentrará em IAs de empregados domésticos ou de serviço. Mais tarde, o presidente repassa a mensagem a Kim Sang-hoon, diretor do laboratório da Kronoid e o primeiro robô que o presidente criou com seus dados cerebrais.

Esta notícia irrita Kim Sang-hoon, e ele começa a torturar o capitão Yun, esperando que isso ative a área amarela não identificada em seu cérebro. Mas não funciona e Yun Seo-hyun se recusa a cooperar.

Esta foi a gota d’água de Yun Seo-hyun. Ela não suportava ver o capitão Yun sendo torturado e não queria vê-la ser usada para algo que não fosse o combate. Então, Yun Seo-hyun apresenta um plano de fuga. Ela diz aos funcionários do laboratório Kronoid para encerrar o projeto de IA de combate e enviar todos os dados para ela.

Quando é hora de preparar um novo robô da Capitã Yun para uma última simulação, Yun Seo-hyun diz aos outros trabalhadores da Kronoids para deixar isso para ela.

Mas, em vez de preparar a capitão Yun, ela desliga o controle do administrador para que ela possa funcionar por conta própria. Ela também exclui a maior parte da área amarela não identificada no cérebro da capitã para que ela não se lembre dela. Mas antes de botar a IA para funcionar, ela explica o que precisa fazer quando acordar.

Durante a simulação final, Yun chega ao último estágio. Mas, em vez de levar um tiro como nas simulações anteriores, ela se esquiva secretamente de uma bala e finge ter sido atingida.

Depois de ser considerada outra simulação fracassada, os trabalhadores de Kronoid tentam levar a capitã Yun a uma sala para acabar com ela, mas ela luta contra eles e foge.

Kim Sang-hoon finalmente percebe que Yun foi alterada, soa o alarme de emergência e chama a polícia.

Yun escapa de Kronoid?

Sim, mas não sem passar por vários obstáculos. Enquanto a capitã Yun atravessa o prédio Kronoid em busca de uma saída, Kim Sang-hoon libera os novos IAs e os comanda para atacá-la. Ele também está procurando por ela.

A capitã Yun e as outras IAs se envolvem em uma luta intensa onde ela acaba gravemente ferida. No entanto, Yun Seo-hyun chega e a salva.

Como Yun Seo-hyun sabe disso, ela pega o cérebro da capitã Yun e o coloca em uma nova IA. Dessa forma, elas podem escapar sem serem detectadas.

Eventualmente, os robôs policiais chegam e abatem a velha robô Capitã Yun. Mas eles rapidamente percebem que não é a verdadeiro.

Enquanto isso, Yun Seo-hyun e a verdadeiro capitã Yun conseguiram sair do prédio Kronoid e entram em um trem. Enquanto viajavam no trem, Yun Seo-hyun diz para a Capitã correr o mais longe que puder de Kronoid quando o trem parar. Enquanto ela fala, Kim Sang-hoon marca sua presença no trem.

Ele aponta sua arma para Yun Seo-hyun, e a capitã Yun tenta protegê-la. Então, Yun Seo-hyun revela a Kim Sang-hoon que ela apagou as memórias da capitã Yun sobre ela para que ela pudesse ser livre. Isso irrita Kim Sang-hoon, então ele atira em Yun Seo-hyun no ombro. A capitã Yun então se envolve em uma luta com Kim Sang-hoon, que termina com Kim Sang-hoon descobrindo que ele é um robô.

Depois de descobrir essa informação chocante, Kim Sang-hoon fica ainda mais furioso, então ele e a capitã Yun começam a lutar novamente. Os robôs da polícia finalmente chegam e a capitã Yun tem que combatê-los. No entanto, a batalha final acontece entre a capitã Yun e Kim Sang-hoon.

A luta termina com a morte de Kim e, depois disso, a Capitã tenta salvar a vida de Yun Seo-hyun, mas ela diz para não se preocupar, visto que mais robôs estão a caminho.

A capitã hesita no início, mas segue as ordens. No entanto, ela abraça e esfrega a cabeça em Yun Seo-hyun antes de sair. Neste momento. Yun Seo-hyun percebe que a capitã Yun sabe quem ela realmente é porque isso é algo que a capitã Yun costumava fazer quando era uma jovem.

Como Yun Seo-hyun não apagou completamente a área amarela no cérebro da capitã Yun, essa parte ainda pode ser ativada. Após o adeus emocionado, a capitã Yun corre o mais longe que pode enquanto Yun Seo-hyun permanece no trem. O filme termina com uma cena da Capitã Yun no topo de uma rocha enquanto ela olha ao redor.

JUNG_E está disponível na Netflix.

