Jurassic World 3 pode superar bilheteria de sucesso da Marvel

Jurassic World: Domínio chega aos cinemas em junho de 2022 e, ao que indicam as primeiras previsões de bilheteria, o filme pode se sair melhor que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura em seu fim de semana de abertura.

Segundo o site Boxoffice Pro, é esperado que Jurassic World: Domínio conquiste entre US$ 165 milhões e US$ 205 milhões em seu final de semana estreia.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura abriu com US$ 187 milhões, tornando-se a maior estreia de carreira do diretor Sam Raimi.

Com esses números, se Jurassic World: Domínio se sair tão bem quanto o esperado, há uma grande chance de barrar o recorde de Doutor Estranho como maior estreia de 2022 — até agora.

Jurassic World: Domínio tem alguns pontos ao seu favor: além de ser o último filme da atual trilogia de Jurassic World, o longa-metragem contará com participações especiais de alguns grades nomes da franquia original de Jurassic Park, como Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neil.

Jurassic World: Domínio estreia dia 10 de junho nos cinemas.