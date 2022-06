Jurassic World 3 supera Batman e quebra recorde na China

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) pode não ter sido bem recebido pela crítica especializada, mas quebrou recorde de bilheteria na China.

O filme arrecadou US$ 53 milhões em três dias no país asiático, conforme a Variety. Isso representa 88% do mercado chinês nesse fim de semana.

Com isso, o longa-metragem da Universal Pictures firmou-se com a melhor estreia no país desde o ano novo chinês.

Além disso, Jurassic World 3 superou as estreias de Animais Fantásticos 3 (US$ 11,6 milhões) e de Batman (US$ 7,5 milhões), tornando-se a melhor bilheteria de estreia de um filme de Hollywood na China em 2022.

Com isso, o novo filme da franquia teve um belo começo de sua trajetória comercial, que deve ser positiva.

Jurassic World: Domínio está em cartaz nos cinemas

“Do arquiteto e diretor de Jurassic World, Colin Trevorrow, Jurassic World: Domínio acontece quatro anos após a destruição da Isla Nublar. Os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo”, diz a sinopse.

“Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história”, continua a sinopse.

O elenco é composto por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, DeWanda Wise, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Colin Trevorrow é o diretor e roteirista ao lado de Emily Carmichael.

Jurassic World 3 estreou nos cinemas brasileiros em 2 de junho. Clique aqui para saber se há alguma cena pós-créditos.

