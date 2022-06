Jurassic World: Domínio substituiu atriz durante as gravações

Jurassic World: Domínio foi um dos filmes afetados pela pandemia de coronavírus.

Em entrevista ao Digital Spy, o diretor Colin Trevorrow revela que, além dos atrasos nas filmagens, a equipe precisou fazer uma substituição de elenco de última hora.

Ele explica que a atriz britânica Varada Sethu foi contratada para substituir Daniella Pineda já que, devido às novas restrições, Pineda não poderia retornar aos sets para terminar de gravar sua parte.

“Tivemos alguns problemas de viagem que dificultaram muito para nós. Daniella Pineda, que está na abertura do filme, na verdade teria outra cena depois que não conseguimos filmar com ela. Nós a substituímos por uma atriz britânica, Varada Sethu, que está incrível no filme”, diz o cineasta.

“Daniella estava na Nova Zelândia, não podia sair porque estava gravando uma série e teria que ficar em quarentena para sempre. Essas são coisas que você nunca leva em conta quando está planejando um filme, então nos adaptamos e encontramos maneiras de contornar tudo, porque tínhamos a melhor equipe disponível”.

Jurassic World: Domínio já está em cartaz nos cinemas do Brasil.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.