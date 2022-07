Justiceiras: Com atriz de Stranger Things, filme da Netflix ganha data e fotos

A Netflix divulgou as primeiras imagens de Justiceiras, novo filme estrelado por Maya Hawke, de Stranger Things. Além disso, a data de estreia do longa-metragem foi revelada.

A obra, que também conta com Camila Mendes no elenco, chegará à plataforma de streaming em 16 de setembro.

A trama gira em torno de Drea (Camila Mendes), que é a garota mais popular da escola e de Eleanor (Maya Hawke), que, por sua vez, é a excluída.

Depois de um encontro às escondidas, elas planejam se vingar de todos que cometeram bullying contra elas nos tempos de colégio.

Veja as imagens de Justiceiras, abaixo.

Mais sobre Justiceiras

Maya Hawke e Mendes não são as únicas famosas no elenco da produção. Sophie Turner, que interpretou Sansa Stark em Game Thrones também está no elenco.

Além dela, Austin Abrams, de Euphoria também se junta a Justiceiras. O restante do elenco é composto por Talia Ryder, Rish Shah, Paris Berelc, Eliza Bennett, Cassady McClincy, Alisha Boe, Ava Capri e J.D..

Jennifer Kaytin Robinson está encarregada da direção. Ela assina o roteiro junto de Celeste Ballard.

Justiceiras estreia em 16 de Setembro na Netflix.

