Justiceiras: Explicamos o final do filme da Netflix com atriz de Stranger Things

Estrelado por Maya Hawke, de Stranger Things, Justiceiras estreou na Netflix. Com algumas reviravoltas na história, o final do filme pode ter confundido alguns fãs. Vamos mergulhar nele agora.

Dirigido por Jennifer Kaytin Robinson, de Alguém Especial, a nova comédia da Netflix une Maya Hawke à Camila Mendes, a Veronica de Riverdale.

Na trama, Drea Torres (Mendes) é uma jovem ambiciosa e popular do ensino médio em uma escola preparatória. Ao contrário de seus colegas, ela não veio de família rica, mas isso só a torna ainda mais implacável quando se trata de perseguir seu sonho de estudar em Yale.

Mas Drea comete o erro de enviar ao namorado Max (Austin Abrams) um vídeo sexy. O vídeo vaza para toda a escola, e embora Max insista que ele foi hackeado, Drea sabe que foi ele quem vazou.

Ela o soca na frente de todos, e toda a escola se volta contra ela. Drea perde todos os seus amigos e status social. Ela é colocada em liberdade condicional comportamental na escola, e a diretora (Sarah Michelle Gellar) avisa que qualquer outra altercação com Max resultará na perda de sua bolsa de estudos.

Durante o verão, no acampamento de tênis, Drea conhece uma garota chamada Eleanor (Hawke) que parece interessada em se tornar amiga dela.

Eleanor conforta Drea quando outro tenista está fofocando sobre o vídeo vazado e oferece a Drea uma carona quando seu carro não liga.

Eleanor diz que entende a situação, visto que alguém também arruinou a vida dela. Ela explica que quando ela tinha 13 anos, ela se assumiu para uma garota chamada Carissa no acampamento. Carissa retribuiu dizendo a todos que Eleanor tentou segurá-la e beijá-la, dando a ela uma reputação de predadora, que arruinou completamente sua adolescência.

Agora, Eleanor está prestes a se transferir para a mesma escola que Carissa – que também é a mesma escola que Drea.

Drea e Eleanor traçam um plano para se vingarem das pessoas que as machucaram. Eleanor desenterrará alguns podres para arruinar a vida de Max, e Drea fará o mesmo por Carissa. Dessa forma, nada poderá ser rastreado até elas.

O plano funciona surpreendentemente bem a princípio. Drea descobre que Carissa está cultivando maconha e cogumelos na propriedade da escola, dosa todos em um evento da escola e manda Carissa para a reabilitação.

Eleanor descobre que Max está traindo sua nova namorada, Tara (Alisha Boe), que também é a ex-melhor amiga de Drea. As meninas enviam a evidência da infidelidade de Max para toda a escola, mas o tiro sai pela culatra.

Max afirma que ele e Tara têm um relacionamento aberto, e ele ganha ainda mais “pontos” por ser tão aberto e moderno.

Drea fica obcecada em derrubar Max por qualquer meio necessário. Eleanor fica desanimada com sua intensidade e começa a ignorá-la.

Em vez disso, Eleanor começa a sair com as garotas populares, em quem ela originalmente se infiltrou para desenterrar a sujeira de Max. Drea invade a festa surpresa de aniversário de Eleanor, e ela e Eleanor têm uma grande briga.

Depois que Drea descobre que alguém danificou seu carro propositalmente durante o verão, Drea visita Carissa na reabilitação, na esperança de aprender mais sobre Eleanor.

Reviravolta inesperada

Então ocorre uma grande reviravolta. Não foi Carissa que arruinou a vida de Eleanor. Era Drea. Antes de fazer uma plástica no nariz, Eleanor se chamava Nora. Drea e as outras crianças malvadas a chamavam de “Nora intrometida”. Ela arruinou a vida de Eleanor e nem teve a decência de se lembrar dela.

Drea percebe que Eleanor está tentando se vingar dela o tempo todo. Eleanor propositalmente foi até Drea no acampamento de tênis. Foi ela quem enviou o vídeo pelo acampamento. Ela cortou as velas de ignição de Drea para que ela precisasse de uma carona. E foi ela quem sugeriu contratar pessoas para derrubar seus inimigos.

Não está claro qual era exatamente o plano de Eleanor. Mas em uma narração de Eleanor, ela explica que cancelou seu plano de vingança após o jantar cheio de cogumelos.

“Drea realmente parecia ter mudado, e eu não queria machucá-la”, diz Eleanor. “Ela era minha amiga.”

Mas depois de sua briga, Eleanor vê que Drea não mudou. Ela tem um novo plano de vingança: participar de uma festa infame, onde todos deixam seus telefones na porta e usam um monte de drogas ilegais.

Eleanor quer que Drea filme secretamente a festa, vaze a filmagem em seu computador e derrube todas as crianças populares, incluindo Drea.

Depois que Eleanor atinge Drea aleatoriamente com seu carro, dando-lhe uma breve estadia no hospital, as duas vão à festa para realizar o plano de Eleanor.

Eleanor prende um broche de câmera no vestido de Drea e depois tenta incitá-la a usar drogas com seus amigos. Em retaliação, Drea revela às crianças populares que Eleanor é na verdade “Nora intrometida”.

Eleanor explode em lágrimas. Drea a encontra, pede desculpas por tudo e propõe que parem com toda essa vingança.

Ela destrói a câmera broche. Mas acontece que Max estava escutando a conversa. Ele faz um monólogo clássico de vilão e resume todos os seus erros: foi ele quem vazou o vídeo de Drea, vasculhou seus telefones e tem todo tipo de evidência para destruí-las ainda mais.

Quando ele se afasta, Eleanor começa a rir. Ela também estava usando uma câmera minúscula, o que significa que elas gravaram tudo o que Max acabou de dizer no filme.

As meninas transmitem o vídeo de Max em sua festa. Sua reputação é totalmente arruinada. Ele perde seus amigos, sua namorada e seu lugar em Yale.

Por sua vez, Drea consegue entrar na faculdade, mas opta por fazer uma viagem com Eleanor. Enquanto os créditos rolam, vemos que tanto Eleanor quanto Drea se reconectam com seus respectivos interesses românticos.

Justiceiras está disponível na Netflix.

