Kang ameaça heróis em trailer épico de Homem-Formiga 3; veja

A Marvel revelou o primeiro trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3), mostrando Kang ameaçando os heróis.

Após algum tempo de espera, o estúdio liberou a prévia e o pôster do novo Homem-Formiga, mostrando o visual completo de Jonathan Majors como Kang, o Conquistador.

Depois de ajudar a salvar o mundo com os Vingadores, Scott agora é reconhecido nacionalmente como um grande herói. O trailer ainda revela a presença de Bill Murray, bem como Kathryn Newton está no papel de Cassie Lang (via ScreenRant).

No entanto, ele precisa salvar o universo novamente, após acabar indo para um universo totalmente diferente com seus aliados, e precisa enfrentar uma grande ameaça para sobreviver.

Além da presença de Kang, o vilão M.O.D.O.K. vai aparecer, sendo uma das ameaças do longa-metragem. Seu visual havia sido revelado em um material promocional.

Veja o trailer e pôster, abaixo.

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com as voltas de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Além disso, Kathryn Newton também está se juntando ao elenco como uma Cassie Lang mais velha, substituindo Emma Fuhrmann. Jonathan Majors, introduzido em Loki como uma das versões de Kang, aparecerá no filme também.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023.

