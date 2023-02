Kang arrasa em mediano Homem-Formiga 3, apontam os críticos

A estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) é iminente e as críticas do filme da Marvel, enfim começaram a ser divulgadas.

Aparentemente, o longa-metragem está longe de ser uma obra-prima, sendo considerado mediano pela maioria dos críticos. Ainda assim, é difícil encontrar alguém que não esteja elogiando Jonathan Majors como Kang, o Conquistador.

Continua depois da publicidade

“Para o bem ou para o mal, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é o filme mais abertamente de ficção científica do MCU, e nesse nível, tem muito sucesso. Atribuir crédito pela representação na tela do Reino Quântico envolveria basicamente reimprimir dezenas de páginas de créditos, mas basta dizer que o design visual dos cenários multifacetados, trajes imaginativos e criaturas ultrajantes em exibição é verdadeiramente notável em todos os níveis”, escreveu Frank Scheck, do THR.

“Quantumania é divertido, bem como deslumbrante, implacável e entorpecente, depois divertido novamente apenas quando você acha que já teve o suficiente; tudo isso é misturado. Os filmes da Marvel nunca fingiram ser autônomos, mas raramente encontrei uma aventura da Marvel que esteja tão ocupada com uma trama de salvar o cosmos, que parece tão simples para configurar a próxima dúzia de capítulos de algo”, opinou Owen Gleiberman, da Variety.

“Problemass inconfundíveis nos efeitos visuais poderiam ser ignorados se Quantumania não estivesse se inclinando tanto para o espetáculo visual como uma de suas principais características. O design caótico do filme funcionaria perfeitamente se o ritmo do filme não fosse tão vertiginoso, se houvesse mais espaço para explorar os personagens quânticos e seu mundo, se o elenco principal tivesse tempo para ser apenas pessoas de vez em quando. E se a história fosse desajeitada, mas o visual do filme fosse confiante, seguro e envolvente, haveria algo para elogiar. Mas ao tentar fazer tudo com a história, os efeitos de tela e o cenário de Quantumania, Reed não cria muito de nada”, criticou Susana Polo, do Polygon.

“Embora ele tenha aparecido na série de TV Loki, da Marvel, isso não preparou o público para a ameaça de nível Thanos que Kang representa, e Majors o investe com ameaça silenciosa e majestade – uma sensação de seriedade que não é pouca coisa, dados os contornos de alguns dos diálogos. Se Kang está destinado a se tornar o antagonista central à medida que o próximo lote de filmes novamente se aproxima de um confronto à altura dos Vingadores, Majors é a única coisa a emergir de Quantumania para quem qualquer um poderia tirar o chapéu”, escreveu Brian Lowry, da CNN.

“Por mais inescrutável que seja, Kang se torna um vilão formidável: Majors entrega um desempenho poderoso como o vilão mais assustador do MCU até hoje”, apontou Kate Erbland, do IndieWire.

No presente momento, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está com 63% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Cassie Lang e Scott Lang em Homem-Formiga 3

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o terceiro e novo filme do herói, pode ter a maior abertura de bilheteria da trilogia. O longa abre a Fase 5 do MCU e tem tudo para ser o filme mais diferente da franquia. O recente trailer do longa mostra os heróis tentando desesperadamente manter o vilão Kang preso no Reino Quântico, em cenas que se parecem com um filme dos Vingadores.

Recentemente, o astro de Homem-Formiga, Paul Rudd, afirmou que Homem-Formiga 3 terá grandes participações especiais do MCU.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que vai explorar mais sobre o Reino Quântico.

A trama vai se concentrar na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.