Kang de Homem-Formiga 3 quase abandonou 1ª reunião com a Marvel

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania não está se saindo muito bem em termos de aprovação crítica, mas há algo sobre o que todos são unânimes: Jonathan Majors está excelente como Kang, o Conquistador. É, portanto, irônico que ele quase tenha abandonado sua primeira reunião com a Marvel.

“Olha, espero que isso não me cause problemas depois”, disse ele à Vanity Fair, “mas eu saí da minha reunião geral com a Marvel”.

Continua depois da publicidade

Como Majors conta, a reunião ocorreu pouco depois de ele se formar na Yale School of Drama, em 2016. Enquanto ele esperava por alguém no escritório da Marvel – e os minutos continuavam passando – ele logo decidiu que era hora de partir.

“Eu cresci de uma maneira muito particular e não quero desperdiçar o tempo de ninguém. Então eu entrei lá e eles estavam ocupados”, disse ele. “E eu fiquei tipo, ‘Eu deveria estar aqui, certo?’ Demorou bastante e eu disse: ‘Eu acho que vou embora. Está tudo bem. Eu simplesmente vou embora’. E eu cheguei à porta, mas então eles disseram que Sarah Finn [diretora de elenco] viria.”

Quando ele finalmente se sentou com Finn para a reunião, tudo se encaixou.

“Entramos na sala e conversamos. Estávamos tendo essa ótima conversa. Acho que foi três anos depois que tivemos o bate-papo sobre Kang”, disse Majors. “E não há trepidação agora, especialmente por causa de quem Kang é”.

Jonathan Majors como Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o terceiro e novo filme do herói, pode ter a maior abertura de bilheteria da trilogia. O longa abre a Fase 5 do MCU e tem tudo para ser o filme mais diferente da franquia. O recente trailer do longa mostra os heróis tentando desesperadamente manter o vilão Kang preso no Reino Quântico, em cenas que se parecem com um filme dos Vingadores.

Recentemente, o astro de Homem-Formiga, Paul Rudd, afirmou que Homem-Formiga 3 terá grandes participações especiais do MCU.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que vai explorar mais sobre o Reino Quântico.

A trama vai se concentrar na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.