Kang será mais perigoso após Homem-Formiga 3, diz roteirista

O roteirista de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Jeff Loveness, adiantou que Kang e suas variantes se tornarão ainda mais perigosas no MCU após o filme.

“Eu queria especificamente ficar longe de mais de seus poderes onipotentes. Terá muito tempo para essas coisas mais tarde. Da mesma forma que o primeiro filme de Thor realmente permite que você saiba quem Loki é antes de chegar a máxima potência em Vingadores, acho que essa foi a grande oportunidade aqui, do tipo, ‘Vamos salvar todas essas coisas de viagem no tempo, vamos salvar toda aquela coisa complicada do multiverso para mais tarde’”, afirmou.

Obviamente, Kang retornará ainda mais poderoso em Vingadores 5, intitulado A Dinastia Kang. O filme também é escrito por Jeff Loveness.

Homem-Formiga e a Vespa no novo filme do MCU

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que explora mais sobre o Reino Quântico.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

