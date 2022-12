Kate Winslet quebra recorde de Tom Cruise em Avatar 2: “Achei que ia morrer”

Kate Winstet realmente dedicou-se em Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2), que chega aos cinemas ainda em dezembro de 2022. Nas filmagens, a atriz acabou quebrando um recorde de Tom Cruise, mas a que custo?

Não é sempre que os atores se deparam com a morte durante as filmagens, mas Kate Winslet chegou bem perto durante as gravações de Avatar 2.

Continua depois da publicidade

Em entrevista à Total Film, Winslet revelou que pensou que estava “morta” depois de prender a respiração debaixo d’água por sete minutos e 15 segundos e subir para respirar.

“Tenho um vídeo meu aparecendo dizendo: ‘Estou morta, será que morri?'”, disse Winslet. “Imediatamente quis saber o meu tempo. E não pude acreditar.”

Winslet esclareceu que prender a respiração por tanto tempo não foi um decreto do diretor James Cameron, mas a atriz viu o momento como uma oportunidade de quebrar seu próprio recorde pessoal.

Mas, ao fazer isso, ela também quebrou o recorde anteriormente detido por Tom Cruise, que prendeu a respiração por seis minutos enquanto filmava uma cena subaquática para Missão: Impossível – Nação Fantasma.

Avatar: O Caminho da Água chega aos cinemas após anos de espera

Mais sobre Avatar 2

Essa continuação, assim como o primeiro filme, é dirigida por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

“Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam”, diz a sinopse oficial.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

O roteiro é de James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e a história é de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.