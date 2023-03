Keanu Reeves deu presente inusitado para dublês de John Wick 4

Keanu Reeves presenteou a equipe de dublês de John Wick 4 de forma personalizada. Uma reportagem do The New York Times sobre a produção das incríveis cenas de ação do filme revelou que o ator deu aos dublês camisetas com o número de mortes que cada um enfrentou no filme. Para alguns membros da equipe de dublês, o número chegou a ficar acima de 20.

John Wick 4 reutilizou seus dublês em várias cenas. Para a luta de escada, por exemplo, na qual John Wick luta contra bandidos enquanto sobe os 222 degraus que levam à Basílica de Sacré-Coeur, a produção usou 35 dublês, muitos dos quais tiveram mortes repetidas na cena.

De acordo com a publicação, rodar a luta na escada levou sete filmagens noturnas. Cada dublê provavelmente foi “morto” quatro ou cinco vezes, e “no final das filmagens, Reeves fez camisetas para os dublês com o número de vezes que foram mortos ao longo de todo o filme”.

As camisetas não foram o único presente que Keanu Reeves deu à sua equipe de dublês. Segundo a revista People, em 2021 o ator comemorou o fim da produção de John Wick 4 presenteando sua equipe de quatro dublês com relógios Rolex Submariner personalizados como uma forma de agradecimento pelo trabalho árduo.

John Wick, inclusive, teve mais sequências de ação do que diálogos no filme. De acordo com o The Wall Street Journal, o assassino interpretado por Reeves diz apenas 380 palavras nas quase três horas de duração de John Wick 4.

Cena de John Wick 4

Mais sobre John Wick 4

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Com quase 3 horas de duração, o filme é o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga está em cartaz nos cinemas.

