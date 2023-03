Keanu Reeves e diretor de John Wick prestam homenagem a Lance Reddick

O ator Keanu Reeves e o diretor Chad Stahelski lamentaram a morte de Lance Reddick aos 60 anos. Ele foi encontrado morto nesta sexta-feira (17) em sua casa em Studio City.

Os dois trabalharam com Reddick em todos os filmes da franquia John Wick. Em comunicado à Variety, eles disseram:

“Estamos profundamente tristes e com o coração partido pela perda de nosso amado amigo e colega Lance Reddick. Ele era um profissional perfeito e uma pessoa muito divertida no trabalho. Nosso amor e orações estão com sua esposa Stephanie, seus filhos, família e amigos. Dedicamos o filme carinhosamente à sua memória. Sentiremos muito a falta dele”, termina o comunicado.

A causa da morte não está clara no presente momento, mas fontes policiais do TMZ apontam que ele parece ter falecido de causas naturais.

O astro estava fazendo uma turnê de imprensa para o quarto filme da franquia John Wick – ele interpretou Charon em todos os filmes da franquia. Reddick tinha uma aparição marcada para a próxima semana no programa de Kelly Clarkson.

Carreira de sucesso

Antes de seu trabalho em John Wick, Reddick era mais conhecido por interpretar Cedrick Daniels, na série de sucesso da HBO, The Wire.

O ator também teve papéis recorrentes em diversas outras séries de destaque, como Fringe, Bosch, Oz e Lost.

Lance tem alguns projetos inéditos em andamento. Ele interpretou o deus grego Zeus na próxima série do Disney+, Percy Jackson e os Olimpianos.

