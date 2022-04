Keanu Reeves está de volta ao jogo em primeira imagem de John Wick 4

A primeira imagem promocional de John Wick 4 foi exibida durante o CinemaCon de 2022, que acontece em Las Vegas.

No evento, foi exposto um cartaz do filme com Keanu Reeves. Na imagem, o personagem titular segura uma pistola. Do lado dele podemos ver flores.

O título exibido é John Wick: Capítulo 4, emulando um letreito neon, que ilumina o rosto de Keanu Reeves e as flores em tom esverdeado.

Previamente, reportagens indicaram que o nome do filme seria John Wick: Chapter 4 – Hagakure, um texto japonês que ensina o caminho do samurai. O título, no entanto, não foi confirmado.

Veja a imagem de John Wick 4, abaixo.

Mais sobre a franquia John Wick

John Wick é uma franquia de ação criada pelo roteirista Derek Kolstad e de propriedade da Lionsgate.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

A franquia começou com o lançamento de John Wick – De Volta Ao Jogo em 2014, seguido por duas sequências, John Wick: Um Novo Dia Para Matar em 2017 e John Wick 3: Parabellum em 2019.

Todos os três filmes foram considerados sucessos de crítica e bilheteria.

Keanu Reeves retorna ao papel em John Wick 4, que estreia em 24 de março de 2023.