Keanu Reeves feriu a cabeça de um homem durante filmagem de John Wick

Keanu Reeves revelou em entrevista ao ComicBook que abriu a cabeça de um homem durante uma cena de ação que deu errado em um dos filmes de John Wick.

Reeves tem quatro filmes de John Wick em seu currículo – o último chegou aos cinemas nesta quinta-feira (23) – e a franquia de ação exigiu que ele fizesse acrobacias insanas envolvendo carros em alta velocidade, espadas e muito mais.

“Bem, quero dizer, todo mundo está muito cansado – mas é o melhor tipo de cansaço”, disse Reeves quando perguntado sobre que tipo de acidentes ocorreram nos sets de John Wick. “É como se você escalasse uma montanha agora que está descansado; como se você terminasse o jogo e ganhasse.”

“Então, em termos de acidentes: cometi um erro uma vez – cortei a cabeça de um cavalheiro”, continuou Reeves. “Isso realmente foi uma droga – desculpe minha linguagem. Mas fora isso… ah, um cara foi atropelado por um carro. Ele estava no carro, então teve que ir para o hospital, mas ficou bem. Tudo isso para dizer que você tem que se cuidar. Mas é ótimo que todos [no set] estejam cuidando uns dos outros”, finalizou.

Keanu Reeves como John Wick

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Com quase 3 horas de duração, o filme é o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga está em cartaz nos cinemas.

