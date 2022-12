Keanu Reeves na Marvel? Veja como ator ficaria como herói de Guardiões da Galáxia 3

Há anos, os fãs sonham em ver Keanu Reeves no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), mas apesar do estúdio apresentar interesse nisso, não há informações sobre ele efetivamente integrar o elenco da franquia. Isso não impede, contudo, os fãs de imaginarem como ele ficaria como certos personagens.

O filme Guardiões da Galáxia Vol. 3 é um dos mais aguardados da Marvel para 2023. James Gunn, cineasta dos dois filmes anteriores, vai voltar para o terceiro longa-metragem.

Continua depois da publicidade

No filme, Will Poulter vai viver Adam Warlock, um dos heróis mais poderosos da Marvel, mas que não apareceu até então no MCU (embora já tenha sido citado).

Apesar dele já ter um intérprete definido, um fã imaginou como Keanu Reeves ficaria no papel em Guardiões da Galáxia 3.

O fã daanesh95, no Instagram, publicou uma arte imaginando Reeves como Warlock. Ele usou como base uma imagem do ator em Cyberpunk 2077.

Veja abaixo.

O fim da saga dos Guardiões da Galáxia no MCU

Quando Peter Quill, Gamora, Rocket, Drax e Groot foram apresentados ao MCU em 2014, os personagens eram uma grande novidade para os fãs na época.

Além de serem falhos e terem suas grandes diferenças, eles acabaram se unindo e fazendo que o grupo fosse uma grande família.

No segundo filme, eles também trouxeram Mantis para integrar a equipe, expandindo ainda mais o núcleo dos personagens no MCU.

A evolução dos Guardiões da Galáxia como uma equipe auxiliou os membros a confiarem uns nos outros, até chegar na conclusão da trilogia.

Os dois filmes anteriores abordam um tema emocional, com Peter enfrentando seu passado, o que constrói todo o arco do personagem no MCU.

Além disso, o terceiro filme ainda deve explicar a origem de Rocket, um dos personagens mais amados da franquia criada por Gunn.

Guardiões da Galáxia 3 chega aos cinemas em 5 de maio de 2023.

Os dois filmes dos Guardiões da Galáxia estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.