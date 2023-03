Keanu Reeves não sabe se Constantine 2 ainda vai acontecer

Apesar de recentemente ter dito que conversou com James Gunn, chefe da DC Studios, sobre Constantine 2, Keanu Reeves não sabe se a continuação ainda vai acontecer.

As atualizações em torno do projeto têm sido escassas desde o começo, mas dicas recentes indicaram que o projeto ainda estava sendo discutido com os CEOs da DC Studios, James Gunn e Peter Safran, mas novos comentários de Reeves colocam isso em questão.

Em uma entrevista com Brandon Davis, do ComicBook, Reeves indicou que atualmente não sabe se a sequência acabará acontecendo.

“Eu espero que aconteça, mas não sabemos”, explicou Reeves. “Sim, estamos tentando.”

Keanu Reeves é o protagonista de Constantine

Mais sobre Constantine 2

Caso o filme aconteça, Keanu Reeves reprisará o papel do anti-herói John Constantine, detetive especialista em ocultismo que se tornou popular pelos quadrinhos Hellblazer, de Alan Moore e Stephen R. Bissette.

Em recente entrevista, o ator declarou que implorou para a Warner para fazer Constantine 2 quase todos os anos.

Os chefes da DC Studios, James Gunn e Peter Safran, anunciaram o novo cronograma de filmes e séries da DC. Constantine 2 não chegou a ser mencionado.

Francis Lawrence, que dirigiu Constantine, volta para a direção e Akiva Goldsman como o roteirista.

Constantine 2 não possui data de lançamento. O primeiro filme está disponível na HBO Max.

