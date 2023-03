Keanu Reeves polemiza ao falar do Brasil: “Perigoso até para John Wick”

Keanu Reeves compareceu ao programa The Noite para promover John Wick 4: Baba Yaga. No entanto, durante o bate-papo, ele fez uma piada, que acabou sendo mal recebida pelos brasileiros.

Durante o Talk Show, Danilo Gentili perguntou sobre a hipótese de John Wick vir ao Brasil para combater criminosos.

Continua depois da publicidade

“Vir para o Brasil? Deve ser muito perigoso até para John Wick. Acho melhor ele vir para conhecer algumas pessoas e festejar”, respondeu o ator em tom de brincadeira.

Muitos nas redes sociais não gostaram desse comentário do ator e logo começaram a reclamar, comparando a segurança daqui com a dos EUA.

Já outros disseram que ele não mentiu. Confira algumas reações dos fãs, abaixo.





John Wick 4 está chegando

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco principal.

Com quase 3 horas de duração, o filme será o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga estreia em 23 de março no Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.