Keanu Reeves quer entrar para o MCU com ESTE personagem

Keanu Reeves foi no programa de Jimmy Kimmel para promover sua série de quadrinhos BRZRKR, durante a entrevista, o popular ator revelou que adoraria entrar no MCU como uma nova versão do Motoqueiro Fantasma.

O papel é disputado, os astros Norman Reedus e Ryan Goslyn também já demonstraram interesse de interpretar o Espirito da Vingança na franquia bilionária. Kevin Feige já chegou a comentar que Goslin seria uma escolha interessante para o encarnar personagem.

Os fãs mais assíduos do MCU já viram que o Robbie Reyes, uma versão do Motoqueiro Fantasma, já apareceu em Agentes da SHIELD, interpretado por Gabriel Luna. Mas ninguém realmente sabe o quanto da série ainda é canônica na Marvel.

Keanu Reeves e o Motoqueiro Fantasma

Na entrevista com Kimmel, Reeves revelou que é fã de quadrinhos desde criança, e que seu eu mais jovem adoraria de aparecer nas telas como o Motoqueiro Fantasma.

“O meu eu de 10 anos iria querer, e eu acho que ele provavelmente ainda quer ser o Motoqueiro Fantasma”, disse o ator.

Reeves também admitiu que conversou bastante com Kevin Feige, e tem grande admiração pelo MCU: “É muito legal. Eu acho que a forma com que os filmes da Marvel foram desenvolvidos e o que eles são é realmente espetacular, e seria ótimo fazer parte disso.

O astro de Matrix tem experiência em com heróis sobrenaturais, recentemente sendo confirmado que ele retornará ao papel de Constantine em uma sequência do filme de 2005.

Por mais que o Motoqueiro Fantasma tenha aparecido em Agentes da SHIELD, Johnny Blaze ainda não teve nenhuma aparição no MCU. O personagem é a encarnação mais popular do anti-herói nos quadrinhos e foi eternizado fora do universo Marvel por Nicolas Cage.

Mesmo se Kevin Feige inserir Blaze no MCU em algum momento, seja com Reeves ou alguma outra opção, nada impede uma aparição de Cage como uma variante do multiverso, centro do novo arco da Marvel nos cinemas.

Você pode conferir os filmes do MCU na Disney+.

