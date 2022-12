Keanu Reeves revela detalhes sobre o spin-off de John Wick

Atualmente, Keanu Reeves se prepara para a estreia de John Wick 4. O novo filme do Baba Yaga não deve demorar para chegar aos cinemas brasileiros. Em meio à divulgação do longa na CCXP Brasil, o astro também revelou mais detalhes sobre o spin-off feminino Ballerina e sua ambientação.

“Com o preço por sua cabeça cada vez maior, John Wick leva sua luta contra a High Table de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, afirma a sinopse oficial de John Wick 4.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que Keanu Reeves contou sobre Ballerina, o spin-off feminino de John Wick.

Keanu Reeves revela a ambientação de Ballerina após John Wick

Keanu Reeves, de John Wick, foi um dos convidados de honra da CCXP Brasil de 2022. No painel de John Wick 4, o ator revelou quando será ambientado Ballerina – o primeiro spin-off da franquia.

O filme Ballerina, vale lembrar, será protagonizado por Ana de Armas. A atriz é conhecida por filmes como Blonde e Entre Facas e Segredos, além de 007: Sem Tempo Para Morrer.

No longa, Keanu Reeves reprisa sua performance como John Wick. As gravações, segundo o ator, já começaram.

“Temos esse filme, Ballerina, que será protagonizado por Ana de Armas e dirigido por Len Wiseman. As filmagens já começaram, e a história acontece entre John Wick 4 e John Wick 4”, afirmou o ator.

Ou seja: a trama de Ballerina acontece logo após os eventos de Parabellum, em meio à guerra de John Wick contra a High Table.

Durante a aparição na CCXP, Keanu Reeves também revelou detalhes sobre a trama de Ballerina e o papel de Ana de Armas.

“Ela (Ana de Armas) é uma mulher que passa por circunstâncias muito difíceis e está em busca de vingança. Ela deseja saber quem matou seu pai. Quem poderia ser? E então, o filme mostra sua jornada para realmente entender o passado. Ela perdeu o pai ainda jovem, e não sabe o que aconteceu – só que alguém entrou na casa e matou seu pai, que tinha uma tatuagem. E como os fãs de John Wick já sabem, se você tem uma tatuagem, algo está acontecendo”, afirmou o ator.

John Wick 4, com Keanu Reeves no papel principal, estreia em 23 de março de 2023. O spin-off Ballerina ainda não tem data de estreia.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.