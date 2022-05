Keanu Reeves vai sofrer ainda mais em John Wick 4

A franquia John Wick continua com Keanu Reeves no papel principal, e o diretor Chad Stahelski, do quarto filme da saga, tinha apenas um objetivo para o novo filme: fazer Reeves sofrer.

“Continuamos encontrando maneiras novas e interessantes de fazer John Wick sofrer. É daí que vem a ação. Descubra como fazê-lo sofrer e depois projete para trás.”, conta o cineasta em entrevista ao The Hollywood Reporter.

“Eu dei algumas ideias, como, ‘vamos montar a cavalo no deserto’ ou ‘vamos dirigir um pouco.'”, conta o próprio Keanu Reeves, que também participou do processo criativo do longa.

O primeiro trailer de John Wick 4 foi divulgado no CinemaCon, que aconteceu nos Estados Unidos recentemente. No entanto, a versão para o público geral ainda não foi lançada na internet.

Mais sobre John Wick

John Wick é uma franquia de ação criada pelo roteirista Derek Kolstad, de propriedade da Lionsgate.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

A franquia começou com o lançamento de John Wick – De Volta Ao Jogo, em 2014, seguido por duas sequências, John Wick: Um Novo Dia Para Matar, em 2017, e John Wick 3: Parabellum, em 2019.

Todos os três filmes foram considerados sucessos de crítica e bilheteria.

Keanu Reeves retorna ao papel em John Wick 4, que estreia em 2023.