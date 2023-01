Keanu Reeves volta do Inferno em pôster de fã de Constantine 2

O astro Keanu Reeves vai retornar para estrelar Constantine 2, novo filme da DC, e um pôster de fã vê o personagem voltar do Inferno.

Embora visualmente o astro não seja semelhante com o personagem nos quadrinhos, muito fãs consideram Reeves um bom intérprete, e seu filme é muito celebrado.

O ocultista britânico é um dos personagens mais renomados da DC, e terá seu retorno aos cinemas na sequência de Constantine.

Um fã no Twitter revelou como seria o novo visual de Reeves como John Constantine. O pôster mostra a testa do personagem com a mensagem “para o Inferno e de volta” (via ScreenRant).

Veja a arte, abaixo.

O que se sabe sobre Constantine 2?

A sequência de Constantine estava sendo planejada há anos, o que preocupa o ator Peter Stormare, pois há uma lacuna grande de tempo entre o primeiro e o segundo.

Inicialmente, JJ Abrams, diretor da franquia Star Wars, estava desenvolvendo uma série do Constantine, e que seria parte do universo da Liga da Justiça Sombria. Porém, o seriado foi cancelado junto de Madame Xanadu, por conta das mudanças da Warner Bros Discovery e HBO Max.

A série somente foi cancelada por conta do anúncio do segundo filme, que agora está novamente em desenvolvimento.

Por enquanto, o projeto tem apenas Reeves está no elenco. Enquanto isso, Francis Lawrence voltará para a direção e Akiva Goldsman será o roteirista.

Constantine 2 não possui data de lançamento. O primeiro filme está disponível na HBO Max.

