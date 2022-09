Kevin Bacon se junta a Eddie Murphy em Um Tira da Pesada 4; saiba mais

Mais um astro se juntou à Eddie Murphy no novo filme de Um Tira da Pesada da Netflix, Kevin Bacon foi confirmado no elenco do longa.

A continuação da clássica franquia de comédia já tem outros nomes de peso, com a presença de Joseph Gordon-Levitt e Taylour Paige, além do retorno dos veteranos Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser e Bronson Pinchot, aos seus papéis.

A franquia passou da Paramount para a Netflix em 2019 e segue as aventuras do policial Axel Foley (Murphy), no primeiro filme de 1984 vemos o personagem indo a Beverly Hills para resolver o assassinato de um amigo. O filme foi um dos maiores sucessos daquele ano, solidificando a carreira de Murphy e ganhando duas sequências, uma em 1987 e a outra em 1994.

Quase 30 anos depois a franquia retorna, com o reforço de Kevin Bacon que também começou a construir sua fama com clássicos dos anos 80 em obras como Footloose e Ataque dos Vermes Malditos.

O ator finalizou recentemente as gravações da 3ª temporada de City on a Hill e já se juntou ao elenco de Um Tira da Pesada 4.

Eddie Murphy retornará como Axel Foley

Após anos de propostas, Um Tira da Pesada 4 finalmente vai acontecer, e terá Eddie Murphy novamente como protagonista.

O longa deve explorar o personagem interagindo com as mudanças da sociedade entre os anos 80 e os dias de hoje. Esse é o segundo clássico de Murphy a renascer no século XXI, já que o ator reviveu o príncipe Akeem em Um Príncipe em Nova York 2 de 2021.

A continuação será dirigida por Mark Molloy e foi escrita por Will Beall. A produção será do próprio Murphy, acompanhado por Jerry Bruckheimer e Chad Oman.

O filme chegará à Netflix em 2023.

