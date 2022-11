Kevin Conroy, lendário dublador do Batman, morre aos 66 anos

O ator e dublador Kevin Conroy, que dublou o Batman por mais de 30 anos em sua carreira, morreu aos 66 anos de idade. Ele faleceu ainda na última quinta-feira (10).

A informação foi revelada pela conta Peter Mayhew Foundation, no Twitter, que não disse qual foi a causa da morte de Conroy (via The Direct).

“Membros da família animada do Batman estão relatando que Kevin Conroy faleceu. Tivemos o privilégio de participar de convenções ao lado de Kevin ao longo dos anos e estamos de coração partido com essa notícia”, escreveu a fundação.

A atriz que dublou a Hera Venenosa em Batman: A Série Animada, Diana Pershing, lamentou a morte do colega e disse que fará muita falta aos amigos e fãs. Ela ainda revelou que o astro estava doente há algum tempo.

“Nossa amada voz de Batman, Kevin Conroy, morreu ontem. Ele está doente há um tempo, mas ele realmente dedicou muito tempo aos contras, para alegria de todos os seus fãs. Ele fará muita falta. não apenas pelo elenco da série, mas por sua legião de fãs em todo o mundo”, escreveu ela.

O ator que interpretou o Batman de todas as formas possíveis

Kevin Conroy interpretou o Batman em diversas animações, jogos e até mesmo uma vez em live-action, vivendo uma versão parecida com a do quadrinho Reino do Amanhã.

Ele dublava o Batman desde 1992, começando em Batman: A Série Animada, e foi colega de Mark Hamill, que dava voz ao Coringa.

Posteriormente, Conroy esteve em animações como Batman: A Máscara do Fantasma, Superman: A Série Animada, Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, entre tantas outras produções.

Conroy também foi a voz oficial do Batman nos jogos, especialmente na franquia Batman: Arkham, desempenhando o papel três vezes. Seu último trabalho foi no game MultiVersus, lançado ainda neste ano.

Além de dar voz ao personagem, também viveu na pele como é ser o Bruce Wayne, no entanto, aposentado da capa e do capuz. Ele interpretou um Batman amis velho no crossover Crise nas Infinitas Terras, do Arrowverso.

