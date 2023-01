Kevin Feige revela qual é a “fórmula secreta” dos filmes da Marvel

Há muito tempo se fala sobre a fórmula Marvel, tanto em questão de repetitividade das tramas, quanto acerca do sucesso dos filmes do MCU. Agora, Kevin Feige abordou tal assunto.

Kevin Feige falou sobre o verdadeiro “segredo” do MCU em uma entrevista recente. Durante uma aparição no The Movie Business Podcast com Jason E. Squire, o presidente da Marvel Studios falou sobre qual é a principal coisa que torna essa franquia bem-sucedida.

Embora possa haver segurança máxima em relação à trama e outros spoilers, o verdadeiro “segredo” que as pessoas podem estar procurando é um pouco desanimador.

“A verdade honesta, que não é tão empolgante, mas você obtém informações privilegiadas neste podcast e eu darei a você, é que não há segredos”, revelou Feige. “Existem segredos em termos de histórias, spoilers e coisas assim, mas se houvesse uma fórmula, porque as pessoas perguntam há muito tempo, ‘Qual é a fórmula?’ E a verdade é que não existe uma fórmula secreta”.

“O segredo que é compartilhado por organizações de sucesso, contadores de histórias e cineastas é apenas uma quantidade enorme de trabalho duro”, acrescentou. “E a única coisa que pode alimentar esse trabalho árduo é a paixão. E, felizmente, é isso que temos no Marvel Studios de sobra. Eu sempre digo que se não estivéssemos aqui fazendo os filmes, seríamos os primeiros a comprar ingressos antecipados”.

Kang em Homem-Formiga 3

Homem-Formiga 3 é o próximo grande lançamento da Marvel

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com as voltas de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Além disso, Kathryn Newton também está se juntando ao elenco como uma Cassie Lang mais velha, substituindo Emma Fuhrmann. Jonathan Majors, introduzido em Loki como uma das versões de Kang, também vai aparecer no filme.

A história vai se concentrar na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.