Killers of the Flower Moon: DiCaprio e De Niro estrelam fotos do filme

Killers of the Flower Moon, novo filme com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, do diretor Martin Scorsese, ganhou novas imagens.

As fotos destacam as participações de DiCaprio e De Niro. Em uma delas vemos até o próprio Scorsese.

O autor de Killers of the Flower Moon, David Grann, disse recentemente à Vanity Fair que está “bastante impressionado” com o fato de seu livro de não-ficção de 2017, Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, ter sido adaptado para o mais recente épico de Martin Scorsese.

O filme, estrelado por Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, deve fazer sua estreia mundial no Festival de Cannes no próximo mês. Grann defendeu Scorsese por fazer parceria com a Osage Nation durante a produção do filme.

“Eu visitei o set por alguns dias. E eu fiquei realmente impressionado com a forma como eles conseguiram trazer essas figuras históricas à vida e capturar as verdades ocultas sobre a história”, disse Grann. “Leo [DiCaprio] parecia ser capaz de capturar a natureza de Ernest Burkhart, e o nível de cumplicidade de seu personagem, e esse sistema maligno. E Lily Gladstone traz Mollie à vida com tanta sensibilidade e poder emocional, pelo menos nos pedaços que eu vi.”

“O que me impressionou de Scorsese aos atores foi o nível de comprometimento e quanta pesquisa eles fizeram para entender as partes e entender a história”, continuou Grann. “Eles pareciam vorazes, um pouco como historiadores, em sua busca por qualquer conhecimento, transcrições, documentos, falando com descendentes, falando com membros da Nação Osage”.

Baseada no best seller de David Grann, a trama de Killers of the Flower Moon se passa na Oklahoma dos anos 1920 e gira em torno da tribo indígena Osage Nation, que se tornam extremamente ricos, após descobrirem petróleo em seus terrenos, até serem assassinados, um por um.

Com isso, o recém-criado FBI assume o caso e descobre uma perturbadora conspiração e um dos crimes mais monstruosos da História americana. Robert De Niro e Brendan Fraser também estão no elenco.

O roteiro foi escrito por Eric Roth (Duna, Nasce uma Estrela) e o longa tem produção de Martin Scorsese.

Killers of the Flower Moon será o sexto filme de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio. E chega em circuito limitado em 6 de outubro e em mais cinemas em 20 de outubro, nos EUA.

A data no Brasil não foi divulgada ainda.

