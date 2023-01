Kira de Teen Wolf diz que não se arrepende de ter recusado o filme

Arden Cho, que interpretou Kira Yukimura na série Teen Wolf, não se arrepende de ter recusado voltar ao papel em Teen Wolf: O Filme.

“Não se preocupem bebês”, escreveu ela no Twitter em resposta a fã. “Obrigado pelo apoio de vocês. Esperando que 2023 seja melhor! Não tenha medo de ir embora ou recusar uma oportunidade se você sabe que não é justo e não vai te fazer feliz! Você merece mais. Não deixe ninguém dizer o contrário! Amo vocês, sem arrependimentos”, acrescentou Cho.

A atriz se juntou a Teen Wolf na metade da 3ª temporada e tornou-se uma das protagonistas nas temporadas 4 e 5. Cho decidiu não retornar ao papel no filme por conta de desigualdade salarial – em entrevista no ano passado, ela disse que lhe ofereceram um pagamento consideravelmente menor do que seus colegas de elenco brancos.

Lançado nesta quinta-feira (27), Teen Wolf: O Filme também tem a ausência de Stiles Stilinski, interpretado por Dylan O’Brien. O ator recusou o convite de reprisar o personagem em apoio a Arden Cho.

Sobre Teen Wolf: O Filme

“Um mal terrível, os lobos uivam mais uma vez, mas apenas um lobisomem como Scott McCall pode reunir novos aliados e reunir amigos de confiança para lutar contra o que poderia ser o inimigo mais poderoso e mortal”, diz a sinopse do filme.

O elenco ainda conta com Holland Roden como Lydia Martin, Shelley Hennig sendo Malia Tate, Crystal Reed como Allison Argent, Orny Adams sendo o treinador Bobby Finstock, Linden Ashby no papel de Noah Stilinski, JR Bourne como Chris Argent, Seth Gilliam sendo Dr. Alan Deaton, Colton Haynes voltando como Jackson Whittemore, Ryan Kelley como Jordan Parrish, Melissa Ponzio como Melissa McCall e Dylan Sprayberry vivendo Liam Dunbar.

Jeff Davis, o criador da franquia, escreve o filme, com a direção de Russell Mulcahy.

Teen Wolf: O Filme está disponível no Paramount+. Já a série pode ser vista na Netflix no Brasil.

