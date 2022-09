Knock at the Cabin: Filme com astros da DC e Marvel ganha trailer

A Universal Pictures divulgou o primeiro trailer de Knock at the Cabin, filme estrelado por astros da DC e Marvel.

Do diretor M. Night Shyamalan, o longa-metragem reúne Dave Bautista, de Guardiões da Galáxia, Ben Aldridge, de Pennyworth e Rupert Grint, conhecido por Harry Potter.

O trailer mostra uma cabana com um tema de terror, separada do restante do mundo. Dois pais levam sua filha para tirar um tempo para si, e curtirem a natureza ao redor (via Collider).

Mas, um grupo com quatro pessoas os assusta, e começa a bater em sua porte de forma agressiva. Este grupo revela que para evitar um apocalipse, um dos membros da família precisa ser morto.

Veja o trailer, abaixo.

Filme de M. Night Shyamalan

Knock at the Cabin é dirigido e escrito por Shyamalan ao lado de Michael Sherman e Steve Desmond, também roteiristas.

“Durante as férias em uma cabana remota, uma jovem e seus pais são feitos reféns por quatro estranhos armados que exigem que a família faça uma escolha impensável para evitar o apocalipse”, diz a sinopse.

“Com acesso limitado ao mundo exterior, a família deve decidir no que acredita antes que tudo esteja perdido”, revela a descrição do filme.

O elenco conta com Dave Bautista, Ben Aldridge, Jonathan Groff, Rupert Grint, Kristen Cui, Abby Quinn e Nikki Amuka-Bird.

Knock at the Cabin estreia 3 de fevereiro de 2023.

