Konami anuncia novo filme de Silent Hill; veja o teaser

A Konami anunciou oficialmente que está trabalhando em um novo filme da franquia Silent Hill, baseada nos jogos de terror de mesmo nome.

O projeto se chama Return to Silent Hill, e é comentado à muito tempo pelo diretor Christophe Gans, responsável pelo primeiro filme da franquia, Terror em Silent Hill, de 2006.

O primeiro filme conta a história de uma mãe que perde sua filha em uma cidade coberta de neblina, em sua busca ela encontra monstros, cultistas e alucinações. O filme não foi um sucesso de crítica mas ganhou status de cult, sendo considerado uma das poucas adaptações boas de video games.

O anúncio da continuação foi dado durante uma transmissão da empresa de jogos que trouxe novidades sobre a franquia nos video games e no cinema. Nela, descobrimos que Gans voltará para dirigir e escrever a sequência e Victor Hadida será novamente o produtor.

No teaser, que na verdade é um corte da transmissão onde vemos mais detalhes sobre o filme, Hadida afirma que convenceu a Konami que: “Existe uma nova versão de Silent Hill que precisa ser feita”.

Veja o teaser:

O que esperar de Return to Silent Hill

Com Gans e Hadida no controle do novo filme, está claro que a franquia quer seguir o caminho acertado que teve em 2006 com Terror em Silent Hill, que mesmo não sendo aclamada pela crítica, ganhou um espaço especial no coração dos fãs de terror.

A franquia teve uma continuação em 2012 com Silent Hill: Revelação, filme que foi um fiasco, a ponto de Hollywood não chegar nem perto da franquia de jogos, pelo menos até agora.

No teaser, Gans fala bastante sobre o seu trabalho no primeiro longa, e também dá alguns detalhes da criação de Return to Silent Hill. O diretor confirmou que o vilão Pyramid Head estará de volta na continuação.

O diretor parece realmente animado em estar neste projeto, tendo comentado sobre ele antes mesmo do anúncio. Em junho deste ano, Gans falou ao Jeuxvideo que estava trabalhando em um roteiro para um novo filme de Silent Hill.

Na entrevista, o diretor revelou que o novo filme não deve ser diretamente conectado aos outros filmes, sendo uma história independente, mas que deve carregar a essência da franquia.

“O roteiro para um novo filme de Silent Hill, que é totalmente independente dos dois filmes anteriores e respeita a forma com que Silent Hill evoluiu[…] Na maioria do tempo, essas são histórias que se bastam. Silent Hill é parecido com Além da Imaginação, a quarta dimensão, um lugar onde qualquer coisa pode acontecer. Eu trabalhei em uma nova Silent Hill, que é a Silent Hill do ano de 2023, já que o filme deve ser lançado ano que vem, em 2023, e não a Silent Hill que eu imaginei em 2006. É uma Silent Hill para o público de hoje, mas ultra respeitosa com a saga.”

Apesar da afirmação prévia do diretor, o filme ainda não teve uma data de estreia anunciada.

