Kraven: Ator revela como o filme se difere do MCU

O ator de Kraven, o Caçador, Aaron Taylor-Johnson, revelou como o filme vai ser diferente dos projetos da Marvel Studios.

Kraven, novo filme da Sony baseado nos quadrinhos da Marvel, faz parte do pacote do universo do estúdio envolvendo o Aranha, assim como Morbius ou Madame Teia.

Johnson comentou sobre como o filme vai se diferenciar dos outros lançados pelo MCU de uma forma importante, para tornar tudo ainda mais real (via ScreenRant).

“Kraven sendo filmado inteiramente em locações reais vai fazer toda a diferença. Vai adicionar algo realmente bonito à nossa história pessoal. Também diferencia Kraven daquele visual de palco da Marvel”, disse ele.

“É importante que esse personagem esteja no mundo real. É importante para a autenticidade da história. Quando você está correndo nas ruas descalço, você pega esses elementos e joga dentro deles”, concluiu o ator.

Astro sugere encontro com o Homem-Aranha

Johnson comentou sobre o filme, e a relação entre os dois personagens, inimigos ferozes nas HQs. Segundo ele, há muitas histórias em que os dois se encontram, e há possibilidades de acontecer em algum filme (via The Direct).

“Nas histórias em quadrinhos, existem muitas histórias que têm isso, então as possibilidades estão definitivamente lá. Kraven é um personagem muito interessante”, comentou ele.

O ator chegou a afirmar recentemente que Kraven será o “caçador que tanto queremos”, confirmando o que os fãs aguardam.

Kraven, o Caçador chegará aos cinemas em 13 de janeiro de 2023.

